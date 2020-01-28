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Çin, yurt dışı seyahatlerini de askıya aldı

Çin yönetimi,, koronavirüsün yayılmasını engelleme amacıyla yurtdışına toplu şekilde turist göndermeyi askıya alma kararı aldı.

AA | 28.01.2020 - 01:00..
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Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"26 Ocak Pazar gününden itibaren seyahat acenteleri uçak bileti satışını durdurdu, otel rezervasyonları durdu. Çin’in içi için benzer tedbirler 24 Ocak’tan itibaren uygulanıyor.”

Çin, yurt dışı seyahatlerini de askıya aldı


VİRÜSÜN YAYILMA HIZI DÜŞTÜ

Rospotrebnadzor Başkanı Anna Popova, dünya genelinde koronavirüsün yayılma hızının günlük 1.5’ten 1.3’e düştüğünü belirterek, “Bunun, Çinli meslektaşlarımızın hayata geçirdiği etkili tedbirlerin sonucu olduğunu umuyoruz” dedi.

Popova ayrıca koronavirüse karşı aşı geliştirme çalışmalarının genelden daha kısa süreceği umudunu dile getirdi.

Çin, yurt dışı seyahatlerini de askıya aldı

Çin, yurt dışı seyahatlerini de askıya aldı

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