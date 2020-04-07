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Cinayet şüphelisi tuvalet penceresinden kaçmaya çalıştı

İstanbul'da koranavirüs salgını nedeniyle "Evde kal" çağrılarına uyduğunu düşündükleri Ahmet Rençber'den haber alamayınca polisten yardım isteyen arkadaşları, bir cinayeti ortaya çıkardı.

DHA |
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Cinayet şüphelisi tuvalet penceresinden kaçmaya çalıştı

İstanbul'da polise başvuran bir kişi, koranavirüs salgını nedeniyle eve kapandığını düşündüğü arkadaşından bir süredir haber alamadığını, cep telefonlarının da kapalı olduğunu söyleyerek yardım istedi.

Bunun üzerine harekete geçen polis, ihbarcıyla birlikte Esenyurt, Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi, Şehitler Caddesi'nde bulunan rezidans daireye girdiğinde, Ahmet Rençber'i tabancayla vurularak öldürülmüş bir halde buldu.

ÖLDÜRÜP, TEK BAŞINA ÇIKTI

Cinayet Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmada rezidansın güvenlik kameralarını inceleyen dedektifler, Ahmet Rençber'in son olarak bir arkadaşı ile birlikte dairesine çıkmak üzere asansöre bindiğini gördü. Ahmet Rençber'in yanında bulunan kişinin de bir süre sonra tek başına binadan ayrıldığı kameraya yansıdı.

Cinayet şüphelisi tuvalet penceresinden kaçmaya çalıştı ViDEO

ESKİ ARKADAŞI ÇIKTI

Görüntülerin ardından Ahmet Rençber'in son olarak görüldüğü kişinin kimliği tespit edildi. Rençber'in eski arkadaşı olduğu belirlenen şüphelinin isminin Emrullah U. olduğu, ayrıca Erwan B. ismiyle Fransız vatandaşlığı da bulunduğu ortaya çıktı.

Cinayet şüphelisi tuvalet penceresinden kaçmaya çalıştı

TUVALET PENCERESİNDEN KAÇMAYA ÇALIŞIRKEN YAKALANDI

Polis, bu kişinin izini Ümraniye'de buldu. Bir arkadaşının yanında saklanan şüpheliyi yakalamak için operasyon yapıldı. Baskın sırasında banyo penceresinden apartman boşluğuna kaçarak kurtulmaya çalışan Emrullah U., polis ekipleri tarafından bulunarak dışarı çıkarıldı ve gözaltına alındı.

Öte yandan şüpheliyi evinde saklayan Mehmet İ. de gözaltına alınarak, emniyete götürüldü.

Cinayet şüphelisi tuvalet penceresinden kaçmaya çalıştı

POLİS DALGIÇLAR SİLAHI DENİZDEN ÇIKARDI

Polis ekipleri, olayda kullanılan silahın ve ölen Ahmet Rençber'e ait cep telefonlarının Emrullah U. tarafından Üsküdar sahilde denize atıldığını belirledi. Bunun üzerine deniz polisi dalgıçları tarafından başlatılan aramada, silah ve cep telefonları denizden çıkarıldı.

Cinayet şüphelisi tuvalet penceresinden kaçmaya çalıştı

(Ahmet Rençber)

TUTUKLANDI

Cinayet Büro Amirliğinde suçunu itiraf eden Emrullah U., arkadaşı olan Ahmet Rençber'i aralarındaki eski bir husumet nedeniyle öldürdüğünü söyledi. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi. Şüpheliyle birlikte aynı evde gözaltına alınan Mehmet İ. ise savcılık tarafından serbest bırakıldı.

Cinayet şüphelisi tuvalet penceresinden kaçmaya çalıştı

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