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Cinayet zanlısı, sağlık kontrolüne giderken şarkı söyledi

Konya’da eniştesi ile kavga ederken tabancayla rastgele ateş açan zanlı, bu sırada pencereden bakan ablasının ölümüne neden oldu.

DHA | 14.03.2020 - 14:58..
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Konya'da yaşayan Müslüm Kip, sabaha karşı birlikte eve geldiği kayınbiraderi 37 yaşındaki Hüseyin B. ile tartışmaya başladı.

Bir süre sonra tartışma kavgaya dönüştü, sokağa taştı.

RASTGELE ATEŞ AÇTI

Kavga sırasında Hüseyin B., yanındaki tabancayı çıkarıp, rastgele ateş açtı. Hüseyin B.'nin tabancasından çıkan kurşunlardan ikisi, kavgayı pencereden izleyen 44 yaşındaki ablası Bahtiyar Kip’e isabet etti.

Ablasını öldürdü, sağlık kontrolüne şarkı söyleye söyleye gitti İZLE

HASTANEDE KURTARILAMADI

İhbar üzerine adrese, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Konya Numune Hastanesi'ne kaldırılan Bahtiyar Kip, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Polis, olayla ilgili Hüseyin B. ve ağabeyi Haydar B.'yi gözaltına aldı.

Cinayet zanlısı, sağlık kontrolüne giderken şarkı söyledi

KAMERALARA BAKARAK ŞARKI SÖYLEDİ

Ağabeyiyle birlikte sağlık kontrolü için Konya Eğitim Araştırma Hastanesi’ne götürülen Hüseyin B.'nin kameralara bakarak şarkı söylemesi dikkat çekti.

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