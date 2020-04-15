Çin'de 46 yeni vaka görüldü

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu, ülke genelinde koronavirüs salgınına ilişkin son verileri paylaştı.

Çin anakarasında dün 46 koronavirüs vakası tespit edildiği, bunlardan 8’inin Heilongjiang eyaletinde, 2’sinin Guangdong eyaletinde görüldüğü, diğer 36 vakanın ise yurt dışı kaynaklı olduğu bildirildi.

VAKA SAYISI 82 BİNİ GEÇTİ

Böylece, yurt dışı kaynaklı vakaların sayısı 1.500’e, toplam teyitli vaka sayısı ise 82 bin 295’e çıktı.

HUBEY'DE 1 KİŞİ ÖLDÜ

Komisyon, salgının merkezi olduğu düşünülen Hubey eyaletinde 1 kişinin öldüğü, salgında şu ana kadar hayatını kaybedenlerin sayısının 3 bin 342’ye yükseldiği bilgisini de paylaştı.

77 BİNDEN FAZLA KİŞİ TABURCU EDİLDİ

Çin anakarasında dün 78 kişi, tedavilerinin ardından taburcu edilirken, şu ana kadar taburcu edilen kişi sayısının ise 77 bin 816’ya ulaştığı açıklandı.