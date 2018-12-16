Çin’de 5,7 büyüklüğünde deprem yaşandı

Çin Deprem Ağları Merkezi, ülkenin Sıçuan eyaletindeki Yibin'e bağlı Şingvın ilçesinde 5,7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.
Yerin 12 kilometre altında gerçekleşen depremde ölü ve yaralı olup olmadığına ilişkin açıklamada yapılmadı.
FAY HATTI ÜSTÜNDE YER ALIYOR
Sıçuan, fay hatlarının yoğun olduğu ülkenin deprem kuşağında yer alıyor. 2008'de yaşanan deprem felaketinde 70 bin kişi hayatını kaybetmişti.
Geçen yıl yaşanan 7 büyüklüğündeki depremdeyse 20 kişi yaşamını yitirmiş, 493 kişi de yaralanmıştı.