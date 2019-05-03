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Çin’de AVM’de tekvandocu kavgası

Alışveriş merkezinin orta yerinde meydana gelen kavgada, spor merkezi çalışanları, tekvandocuları yere yatırdı.

DHA | 03.05.2019 - 13:31..
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Çin'de bir alışveriş merkezinde meydana gelen kavga, tekvandocular ve spor merkezi çalışanları arasında geçti. AVM’nin orta katında meydana gelen ve tekvandocu bir grup ile bir spor merkezinin çalışanları arasındaki kavgayı AVM'yi gezmekte olan müşteriler kaydetti.

TEKVANDOCULAR YERE SERİLDİ

Görüntülerde iki grubun tekme ve yumruklarla birbirine girdiği, bir süre sonra araya giren kişilerin kavgayı yatıştırdığı, tekvandocular arasında bazı kişilerin yerde yatmakta olduğu görüldü.

Görüntüyü paylaşanlar, kavganın nedeni bilmediklerini; kavgada her iki taraftan da yaralananlar olduğu gördüklerini belirtti.

Çin’de AVM’de tekvandocu kavgası VİDEO

Çin’de AVM’de tekvandocu kavgası

Çin’de AVM’de tekvandocu kavgası

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