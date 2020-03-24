taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.4967
Euro
7.0514
Altın
1600.96
Borsa
87919.89
Gram Altın
335.336
Bitcoin
43478.8

Çin'de bu kez hantavirüs can aldı

Vuhan kentinden tüm dünyaya yayılan koronavirüsün ardından şimdi de hantavirüs nedeniyle bir kişi yaşamını yitirdi.

Haber Merkezi | 24.03.2020 - 14:56..
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş

Koronavirüsün çıkış noktası olan Çin'de, yeni bir virüs türü ölüme neden oldu.

Çin basınında çıkan haberlere göre, Yünnan eyaletinde bir kişinin, pazartesi günü yaptırdığı testte hantavirüse yakalandığı öğrenildi.

HANTAVİRÜSTEN ÖLDÜ

Hantavirüsü taşıyan kişinin, Şantung eyaletindeki işine gitmek üzere bindiği otobüste hayatını kaybettiği belirtildi.

Bu gelişme üzerine, otobüste bulunan diğer 32 kişinin test edildiği bildirildi.

KEMİRGENLERDEN YAYILIYOR

ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezi'ne göre; hantavirüsler, esas olarak kemirgenler tarafından yayılan ve insanlarda çeşitli hastalıklara neden olabilen bir virüs ailesi olarak ifade ediliyor.

Bu virüsün, hantavirüs pulmoner sendromuna (HPS) ve böbrek sendromlu (HFRS) hemorajik ateşe neden olabileceği belirtiliyor.

Çin'de bu kez hantavirüs can aldı

İNSANDAN İNSANA GEÇMİYOR

Hastalık, hava yoluyla ve temasla insandan insana bulaşmıyor; sadece idrar, dışkı ve kemirgenlerin tükürüğü ile temas halinde yayılıyor.

HANTAVİRÜS BELİRTİLERİ

Erken belirtiler arasında baş ağrısı, baş dönmesi, titreme ile birlikte yorgunluk, ateş ve kas ağrıları bulunuyor. Tedavi edilmezse, öksürüğe ve nefes darlığına yol açabiliyor.

Bunların yanı sıra düşük tansiyon, akut şok, vasküler sızıntı ve akut böbrek yetmezliğine yol açabiliyor.

Kemirgen popülasyonunu kontrol etmenin, hantavirüs enfeksiyonlarını önleme konusunda birincil strateji olduğuna dikkat çekiliyor.

Çin'de bu kez hantavirüs can aldı

İlginizi Çekebilir
Koronavirüsün laboratuvarda üretildiği iddia edildi
Koronavirüsün 2003 yılında laboratuvarda üretildiği ve aşısının da aslında çoktan yapıldığı söyleniyor.
İspanya'da ölü sayısı 2 bin 694'e yükseldi
İspanya'da koronavirüs salgını sonrası ölü sayısı düne nazaran 512 artarak 2 bin 694'e, vaka sayısı 7 bine varan artışla 40 bine ulaştı.
İngiltere’deki Türk mahallesi hareketli
Ülke genelindeki sokağa çıkma yasağına rağmen, başkent Londra’da Türklerin yoğun olarak yaşadığı Harringay bölgesinde, hareketlilik sürüyor.
Tunus: İtalya tıbbi alkol yüklü gemiye el koydu
Tunus Ticaret Bakanı Museylini, Avrupa ülkelerinin, koronavirüs korkusundan tıbbi ekipmanları çaldığını söyledi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Market ve toplu taşımalara koronavirüs tedbirleri
Market ve toplu taşımalara koronavirüs tedbirleri
416
Kendini polis gibi tanıtıp yaşlı vatandaşı korkuttu
Kendini polis gibi tanıtıp yaşlı vatandaşı korkuttu
520
Koronavirüsün yayılma süreci ve son durum
Koronavirüsün yayılma süreci ve son durum
61
İngiltere'de koronayı yenen Türk, süreci anlattı
İngiltere'de koronayı yenen Türk, süreci anlattı
97
Boris Johnson sokağa çıkma yasağı ilan ettiğini duyurdu
Boris Johnson sokağa çıkma yasağı ilan ettiğini duyurdu
66
Beyaz Saray'da Trump'a koronavirüs şakası
Beyaz Saray'da Trump'a koronavirüs şakası
54
Vuhan'da karantina kaldırılıyor
Vuhan'da karantina kaldırılıyor
226
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
[+] Görüş bildir