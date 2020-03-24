Çin'de bu kez hantavirüs can aldı

Koronavirüsün çıkış noktası olan Çin'de, yeni bir virüs türü ölüme neden oldu.

Çin basınında çıkan haberlere göre, Yünnan eyaletinde bir kişinin, pazartesi günü yaptırdığı testte hantavirüse yakalandığı öğrenildi.

HANTAVİRÜSTEN ÖLDÜ

Hantavirüsü taşıyan kişinin, Şantung eyaletindeki işine gitmek üzere bindiği otobüste hayatını kaybettiği belirtildi.

Bu gelişme üzerine, otobüste bulunan diğer 32 kişinin test edildiği bildirildi.

KEMİRGENLERDEN YAYILIYOR

ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezi'ne göre; hantavirüsler, esas olarak kemirgenler tarafından yayılan ve insanlarda çeşitli hastalıklara neden olabilen bir virüs ailesi olarak ifade ediliyor.

Bu virüsün, hantavirüs pulmoner sendromuna (HPS) ve böbrek sendromlu (HFRS) hemorajik ateşe neden olabileceği belirtiliyor.

İNSANDAN İNSANA GEÇMİYOR

Hastalık, hava yoluyla ve temasla insandan insana bulaşmıyor; sadece idrar, dışkı ve kemirgenlerin tükürüğü ile temas halinde yayılıyor.

HANTAVİRÜS BELİRTİLERİ

Erken belirtiler arasında baş ağrısı, baş dönmesi, titreme ile birlikte yorgunluk, ateş ve kas ağrıları bulunuyor. Tedavi edilmezse, öksürüğe ve nefes darlığına yol açabiliyor.

Bunların yanı sıra düşük tansiyon, akut şok, vasküler sızıntı ve akut böbrek yetmezliğine yol açabiliyor.

Kemirgen popülasyonunu kontrol etmenin, hantavirüs enfeksiyonlarını önleme konusunda birincil strateji olduğuna dikkat çekiliyor.