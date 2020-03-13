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Çin'de doktorlar maskelerini çıkardı

Çin'de ortaya çıkan ve dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor.

Haber Merkezi | 13.03.2020 - 14:26..
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Çin'de doktorlar maskelerini çıkardı

Koronavirüsün merkezi Çin'de, hızla gerileyen can kaybı ve yeni vaka rakamları tek haneye indi.

Son 24 saatte hayatını kaybedenlerin sayısı 7 olarak açıklanırken, 8 de yeni vaka saptandı.

Gelinen noktada, Pekin yönetimi virüsün merkez üssü olan Vuhan kentindeki tüm sahra hastanelerini kapattı.

MASKELER İLK KEZ ÇIKARILDI

Koronavirüs Avrupa'da her geçen gün yayılmaya devam ederken, Çin'de salgının kontrol altına alınması doktor ve hemşirelerin yüzlerine yansıdı.

Son gelen görüntülerde, virüs tedavisinde görev yapan personeller maskelerini ilk kez çıkarmanın mutluluğunu yaşadı.

Çin'de koronavirüs vakasından 3 bin 179 kişi hayatını kaybetti.

Çin'de doktorlar maskelerini çıkardı

Çin'de doktorlar maskelerini çıkardı

Çin'de doktorlar maskelerini çıkardı

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