1 Gaziantep'te 35 öğrenci nohut pilavdan zehirlendi Lisedeki 35 yatılı öğrenci, yedikleri akşam yemeğinden sonra zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.

2 Ürdün'ü kum fırtınası vurdu Ürdün'de etkili olan kum fırtınası nedeniyle Amman Uluslararası Havaalanı'nda tüm uçuşlar iptal edildi.

3 Çin'de doktorlar maskelerini çıkardı Çin'de ortaya çıkan ve dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor.

4 Premier Lig koronavirüs nedeniyle ertelendi Dünyaya hızla yayılan koronavirüs nedeniyle İngiltere Premier Lig, Nisan ayının başına kadar erteleme kararı aldı.

5 Galatasaray'da Onyekuru müjdesi Galatasaray'ın iki gün önce gerçekleştirdiği antrenmanda sakatlanarak çalışmayı yarıda bırakan Henry Onyekuru'dan sevindiren haber geldi. Nijeryalı oyuncu takımla çalışmalara başladı.

6 Emre Yalgın ile ilk romanı Kan ve Hilal’i konuştuk Senarist ve yönetmen kimliği ile tanıdığımız Emre Yalgın ile ilk romanı “Kan ve Hilal” ve yazarlık üzerine konuştuk…