Çin'de Ejderha Teknesi Festivali'nde robotlar da kürek çekti

Ejderha Teknesi Festivali (Duanwu Festivali), Çin'in geleneksel kutlamalarından biri olarak 2 bin yılı aşkın süredir devam ediyor.

Genellikle Qu Yuan'ın anısına düzenlenen festivalde; ejderha şeklinde teknelerle kürek yarışları yapılıyor, zongzi yani yapışkan pirinçli pirinçli paketler hazırlanıyor ve çeşitli kültürel etkinlikler düzenleniyor.

ROBOTLAR DA TEKNEDE YER ALDI

Bu yıl, özellikle Sichuan eyaletinin Bazhong şehrindeki Enyang Ejderha Teknesi Spor Parkı'nda festival, modern bir dokunuş kazandı.

Beijing İnsansı Robotik İnovasyon Merkezi'nden geliştirilen 'Tiangong' adlı iki insansı robot, yerel genç kürekçilerle birlikte bir ejderha teknesinde yer aldı.

İKİ HAFTALIK EĞİTİMLE SENKRON OLMAYI ÖĞRENDİLER

Robotlar, yaklaşık iki haftalık adaptasyon eğitimiyle insan kürekçilerin hareketlerine senkronize olmayı öğrendi ve su geçirmezlik, denge ile koordinasyon gibi gerçek dünya testlerinden geçti.

Robotlar sadece kürek çekmekle kalmadı; festivalin diğer geleneksel unsurlarına da katıldı: zongzi sarmak, yapışkan pirinçli kekler dövmek ve hatta gölge kukla gösterisi gibi etkinliklerde insanlarla iş birliği yaptı.