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Çin’de fabrikada patlama

Çin’de bir haşere ilacı fabrikasında patlama meydana geldi. Patlama sonucu birçok kişi yaralandı.

DHA | 21.03.2019 - 13:04..
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Olay, Çin’in Jiangsu eyaletinde bulunan Yancheng şehrinde meydana geldi. Yerel medyada her alan haberlere göre, haşere ilacı fabrikasında meydana gelen patlama sonucu birçok kişinin yaralandığı ve patlama sonucu çıkan yangının itfaiye ekiplerince söndürülmeye çalışıldığı belirtildi.

Çin’de fabrikada patlama

Çin’de haşere ilacı fabrikasında patlama ViDEO

KAMERALARA YANSIDI

Ayrıca patlamanın bölgede sarsıntı yaşanmasına neden olduğu bilgisi de haberde yer aldı. Patlama anları ise güvenlik kameraları ve amatör kameralarca görüntülendi.

Çin’de fabrikada patlama

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