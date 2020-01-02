Çin'de fren yerine gaza basınca berber dükkanına daldı

Çin'in Sincan bölgesindeki Kaşgar kentinde ana yolda ilerleyen kadın sürücü, sağa park etmek için direksiyonu çevirdiği sırada, fren yerine gaza basınca aracı ile berber dükkanına daldı.

DÜKKANIN ÖN CAMINI KIRARAK İÇERİ GİRDİ

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, berberin o sırada küçük bir çocuğu tıraş ettiği, aracın ise ön camı kırarak içeriye daldığı öğrenildi.

Şaşkın bir şekilde içeriye dalan araca bakan çocuk ve berberin ne olduğunu anlamaya çalıştıkları anlar, anbean kaydedildi.

Yerel medya, kazada yaralanan olmadığını duyurdu.

Fren yerine gaza basınca berber dükkanına daldı



