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Çin'de gizemli virüs, insandan insana bulaşıyor

Çin'de ortaya çıkan ve zatürreye benzetilen "gizemli hastalığın" sebebi olarak görülen yeni bir koronavirüsünün insandan insana bulaştığının doğrulandığı bildirildi.

AA | 21.01.2020 - 08:04..
  1. Haberler
  2. Sağlık
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Çin medyasına göre, Ulusal Sağlık Komisyonu tarafından salgını araştırmak üzere görevlendirilen uzman ekibin lideri Zhong Nanshan, zatürre benzeri hastalığa neden olan virüsün, insandan insan geçebildiğini belirtti.

AİLE ÜYELERİ ARASINDA YAYILDI

Guangdong eyaletindeki 2 kişiye virüsün aile üyelerinden bulaştığının tespit edildiğini aktaran Zhong, söz konusu iki kişinin, hastalığın ortaya çıktığı Vuhan kentine gitmediğini ancak aile üyelerinin bu kentten dönmesinin ardından hastalığa yakalandıklarını ifade etti.

China Daily gazetesinde, virüsün tespit edildiği hastalarla ilgilenen bazı sağlık çalışanlarında da virüse rastlandığı bilgisi paylaşıldı.

Çin'de gizemli virüs, insandan insana bulaşıyor

ÇİN DEVLET BAŞKANI, YETKİLİLERİ UYARDI

Çin Merkez Televizyonunun (CCTV) haberine göre, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, son zamanlarda Vuhan kentinde ve diğer yerlerde görülen, yeni koronavirüs salgınının ciddiye alınması gerektiğini belirtti.

Virüsün yayılmasını engellemek için kararlı çabalar sarf edilmesi talimatını veren Şi, "Parti komiteleri, hükümetler ve her kademedeki ilgili departmanlar, insan hayatına ve sağlığına öncelik vermeli." diye konuştu.

Şinhua ajansının haberinde de Çin'de yeni bir koronavirüsün yol açtığı vakaların sayısının, yerel saatle 18.00 itibarıyla 224'e çıktığı, bunlardan 217'sinin doğrulandığı kaydedildi.

Çin'de gizemli virüs, insandan insana bulaşıyor

3 KİŞİ ÖLDÜ, YÜZLERCE KİŞİYE YAYILDI

Çin'in Hubey eyaletinin Vuhan kentinde aralık 2019'da ortaya çıkan yeni bir koronavirüsün neden olduğu gizemli hastalık nedeniyle 3 kişi hayatını kaybetmişti.

Çin'de gizemli virüs, insandan insana bulaşıyor

2002-03'TE YÜZLERCE İNSAN CAN VERMİŞTİ

Virüsten kaynaklanan salgın, 2002 ve 2003'te yüzlerce kişinin ölümüne yol açan şiddetli akut solunum yolu sendromu (SARS) salgınını hatırlattığından ülkede endişeye yol açmıştı.

Çinli yetkililer, gizemli hastalığa ilişkin yapılan ilk incelemelerin, hastalığın SARS, Orta Doğu Solunum Sendromu (MERS), influenza, kuş gribi ve adenovirus olmadığını ortaya koyduğunu ifade etmişti.

Öte yandan, Hong Konglu uzmanlar virüsün genetik yapısının SARS ile yüzde 80 örtüştüğünü belirtmişti.

Hong Kong, Tayvan, Güney Kore, Japonya ve Tayland'da da bu hastalığın belirtilerini gösteren kişiler tedavi altına alınmıştı.

Çin'de gizemli virüs, insandan insana bulaşıyor

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