Çin’de gökyüzüne lazer tutan gizemli araç: Hava kirliliğini gerçek zamanlı izleyen sistem

Çin, uzun yıllardır ciddi hava kirliliği sorunuyla mücadele ediyor.

Özellikle kış aylarında kömür kullanımı, sanayi ve araç emisyonları nedeniyle Pekin-Tianjin-Hebei bölgesi ve Yangtze Nehri Deltası gibi yoğun nüfuslu alanlarda tütün tüketimi sık yaşanıyordu.

GİZEMLİ ARAÇ SOSYAL MEDYADA MERAK UYANDIRDI

Bu soruna karşı Çin hükümeti, sabit ölçüm istasyonlarının yanı sıra ileri teknoloji çözümler geliştiriyor.

Son günlerde sosyal medyada hızla yayılan bir videoda, Çin'in çeşitli şehirlerinde gece saatlerinde sokaklarda dolaşan bir aracın güçlü yeşil bir lazer ışınıyla gökyüzünü taradığı görüldü.

HAVA KİRLİLİĞİNİ ÖLÇTÜĞÜ ORTAYA ÇIKTI

Bu görüntü, bilimkurgu filmlerini andıran görüntüsüyle 'gizemli araç', 'uzaylı sinyali' veya 'gizli askeri deney' gibi yorumlara yol açsa da, durum tamamen bilimsel ve çevresel bir uygulama.

Araç, mobil LIDAR (Light Detection and Ranging) teknolojisi kullanan profesyonel bir hava kalitesi ölçüm aracıdır.

ARAÇ NASIL ÇALIŞIYOR?

Araç, tipik olarak 532 nm dalga boyunda yeşil lazer kullanıyor, görünür ışıkta parlak görünmesi için.

Lazer yukarı doğru atılıyor; havadaki aerosol, toz, ve diğer partiküller ışığı geri yansıtıyor.

Araçtaki sensörler bu geri saçılan ışığı algılayarak kirliliğin yükseklik profillerini anlık hesaplıyor.

Gece kullanımı tercih ediliyor çünkü gündüz güneş ışığı ve termal etkiler ölçümü zorlaştırabiliyor.