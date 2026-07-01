Çin’de ineğin kafasından bacak çıktı

Çin’in Jilin eyaletine bağlı Liaoyuan kentinde Simmental cinsi bir inek, doğuştan beş bacaklı olarak dünyaya geldi.

İneğin sahibi Bai, ineğin 4 yaşına geldiğini ve kilosunun 500’ü aştığını belirtti.

BAŞININ ÜZERİNDE BACAKLA DOĞDU

Bai, ineğin doğuştan böyle olduğunu belirterek başının üzerinde fazladan bir bacağa sahip olduğunu söyledi.

RAHATÇA HAREKET EDEBİLİYOR

Fazladan uzva rağmen ineğin herhangi bir sağlık sorunu bulunmadığını belirten Bai, hayvanın normal şekilde beslendiğini ve rahatça hareket ettiğini dile getirdi.

TÜM TEKLİFLERİ GERİ ÇEVİRDİ

Sıra dışı görüntüsü nedeniyle büyük ilgi gören inek için 100 bin yuanın üzerinde teklif aldığını söyleyen Bai, hayvanla kurduğu duygusal bağ nedeniyle tüm teklifleri geri çevirdiğini belirtti.

DOĞUM ANOMALİSİ

Dongfeng ilçesi Hayvancılık Merkezi uzmanları ise durumun, polimeli olarak bilinen doğum anomalisi kaynaklı olduğunu ifade etti.