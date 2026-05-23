Çin'de kömür madeninde patlama: 82 işçi öldü

Çin'in kuzeyindeki Şanşi eyaletinde yer alan kömür madeninde, bu sabah saatlerinde bir patlama meydana geldi.

Xinhua ajansının haberine göre, Çangcı ilinin Çinyüen ilçesindeki kömür madeninde, sabah saatlerinde gaz kaynaklı patlama oldu.

82 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

247 işçinin çalıştığı belirtilen madende ilk belirlemelere göre 82 işçi hayatını kaybetti.

KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Göçük altında kalan işçileri arama ve kurtarma çalışmaları sürdürülüyor, can kaybının artacağından endişe ediliyor.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, yayımladığı açıklamada, arama kurtarma çalışmaları için seferber olunması ve yaralıların tedavisi için talimat verdi.

Şİ'DEN AÇIKLAMA

Çalışmaların uygun şekilde yürütülmesini isteyen Şi, patlamanın sebebine ilişkin kapsamlı soruşturma yürütülmesi ve sorumlulardan yasa önünde hesap sorulması çağrısında bulundu.

"OLAYDAN DERS ÇIKARILMALI"

Ülke genelindeki tüm yerel yönetimlerin ve ilgili birimlerin olaydan ders çıkarmaları ve iş güvenliği tedbirlerini artırmaları gerektiğine dikkati çeken Şi, büyük kazaların önlenmesi için potansiyel risklerin teşhis edilip giderilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

SON YILLARIN EN BÜYÜK MADEN KAZASI

Çin'de altyapının eski, güvenlik düzenlemelerinin yetersiz olduğu kömür madeni işletmelerinde son yıllarda denetimlerin artırılmasıyla sayısı azalsa da yer yer kazalar meydana geliyor.

Kömür madenindeki patlama, Çin'de son yıllarda en fazla can kaybına yol açan maden kazalarından biri oldu.

İç Moğolistan Özerk Bölgesinde 2023 yılında açık maden ocağında meydana gelen göçükte 53 işçi yaşamını yitirmişti.