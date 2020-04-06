Çin’de korona salgınında 1 kişi öldü

Çin’de açıklanan son verilere göre koronavirüs salgınında 1 kişinin hayatını kaybetmesi sonucu ülkedeki toplam can kaybı sayısı 3 bin 331’e yükseldi.
Ülkedeki tek can kaybının, dünya genelinde yaklaşık 69 bin 480 kişinin yaşamını yitirdiği koronavirüs salgının merkezi olduğu düşünülen Hubei eyaletinde görüldüğü belirtildi.
39 VAKADAN 38'İ YURT DIŞI KAYNAKLI
Çin Ulusal Sağlık Komisyonu, Çin anakarasında dün 39 yeni koronavirüs vakasının kayıtlara geçtiğini, bunlardan birinin Guangdong eyaletinde görüldüğünü, 38’inin ise yurt dışı kaynaklı olduğunu açıkladı.
Böylece yurt dışı kaynaklı vakaların sayısı 951’e, toplam doğrulanan vaka sayısı ise 81 bin 708’e çıktı.
77 BİN 78 KİŞİ TABURCU EDİLDİ
Dün ayrıca 78 yeni asemptomatik vaka tespit edildiğini bildiren komisyon, Çin anakarasındaki hastanelerden koronavirüs hastası 114 kişinin taburcu edildiğini, toplam taburcu edilen kişi sayısının 77 bin 78’e ulaştığını bildirdi.
HONG KONG'DA 4 KİŞİ KORONADAN ÖLDÜ
Öte yandan, Hong Kong’daki koronavirüs vakalarının sayısı 890’a yükselirken, şu ana kadar 4 kişi hayatını kaybetti.