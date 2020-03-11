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Çin'de koronavirüs nedeniyle boşanmalar arttı

Evlerde adeta 'hapis' hayatı yaşayan çiftlerin rekor düzeyde başvuruda bulunduğu aktarıldı.

REUTERS | 11.03.2020 - 17:22..
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Yeni tip koronavirüs salgınının çıkış yeri olan Çin'de on milyonlarca kişinin evlerinde karantina altına alınmasının, hesaplara katılmayan bir sonucu oldu.

Karantina altındaki çiftlerde, boşanma patlaması yaşanıyor.

Çin'de koronavirüs nedeniyle boşanmalar arttı

RESMİ DAİRELERE REKOR BAŞVURU

Sokağa çıkma yasağının büyük oranda kalkmasıyla, resmi dairelere rekor düzeyde boşanma talebi yapıldı. Yurttaşlık İşleri Bakanlığı'nın Xi'an il müdürlüklerinin boşanma başvurularını görüşme randevularının haftalarca dolu olduğunu yazan Çin basını, yoğunluktan dolayı 18 Mart'a kadar yeni başvuru alınmayacağını duyurdu.

Çin'de koronavirüs nedeniyle boşanmalar arttı

GÜN BOYU EVDE KALMALARI BOŞANMAYA YOL AÇIYOR

Haberlerde bu duruma, çiftlerin karantina yüzünden günler boyu evde baş başa 'hapis' kalmalarının neden olduğu yönünde görüşlere yer verildi. Xi'an'daki bir müdürlük çalışanı, "Salgın yüzünden evde kilitli kalan eşler, bütün bir ay birbirlerinin yüzünden başka şey görmediğinden kavga gürültü kaçınılmaz." dedi.

Çin'de koronavirüs nedeniyle boşanmalar arttı

İNTERNETTEN ÖN KAYIT

Memur, geçen ay boyunca kapalı olan müdürlüklerin 1 Mart'ta açılmasından itibaren boşanmak isteyen çiftlerin akınına uğradığını belirtti. Yurttaşlık İşleri Bakanlığı'nın illerdeki müdürlükleri ise binalarında kalabalıkların yığılmasını önlemek için boşanmak isteyenleri internet hizmetlerinden ön kayıt yaptırmaya yönlendiriyor.

Çin'de koronavirüs nedeniyle boşanmalar arttı

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