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Çin'den koronavirüs tedavisinde plazma müjdesi

Çin'de yapılan iki ayrı araştırmanın sonuçları, ağır koronavirüs hastalarına uygulanan plazmanın işe yarabileceğini gösterdi.

Haber Merkezi |
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Çin'den koronavirüs tedavisinde plazma müjdesi

Dünya çapında koronavirüse karşı aşı ve ilaç çalışmaları devam ederken, umut verici haber Çin'den geldi.

Doktorlar, ciddi derecedeki koronavirüs hastalarının, hastalıktan iyileşen insanlardan toplanan kan plazmasından faydalanabileceğine dair kanıtlar buldu.

Çin'de ayrı hastanelerde çalışan iki ekip, ağır 15 hastaya antikor açısından zengin plazma verdi ve birçoğunda çarpıcı gelişmeler kaydedildiği görüldü.

KORONAYA KARŞI PLAZMA

Pilot çalışmalardan birinde Vuhan'daki doktorlar, ağır 10 koronavirüs hastasına plazma verdi. Bu hastaların vücutlarındaki virüs seviyelerinin hızla düştüğü kaydedildi.

SEMPTOMLAR İYİLEŞTİ

Üç gün içinde doktorlar, hastanın semptomlarında nefes darlığı, göğüs ağrılarından ateş ve öksürüklere kadar değişen iyileşmeler gördü.

Çin'den koronavirüs tedavisinde plazma müjdesi

KURTARMA SEÇENEĞİ

Vuhan'daki Aşı Teknolojisi Araştırma Merkezi'nden Xiaoming Yang, söz konusu tedavi yöntemini ağır hastalar için "umut verici kurtarma seçeneği" olarak nitelendirdi. Bunun birlikte Yang, bulguların doğrulanması için daha geniş kapsamlı çalışmaların gerekliliğini vurguladı.

PLAZMA TEDAVİSİ İŞE YARAYABİLİR

Shenzhen şehrindeki bir hastanede görevli diğer ekip de kritik seviyedeki beş hastaya plazma verdi ve belirtilerde 10 gün içinde iyileşmeler gözlendi. Suni solunum cihazına bağlı üç hastanın, bu cihazlardan kurtulmayı başardığı aktarıldı.

Çin'den koronavirüs tedavisinde plazma müjdesi

İNGİLTERE'DE PLAZMA TEDAVİSİ ARAŞTIRILACAK

Öte yandan, Glasgow Üniversitesi'nden Profesör David Tappin, plazmalarla klinik denemeler yapmak için İngiltere Ulusal Sağlık Araştırmaları Enstitüsü'ne başvurdu.

Araştırmalar kapsamında, plazmanın, koronavirüse karşı ön cephede görevli sağlık çalışanlarını enfeksiyondan koruyabileceğine ve ağır hasta olanların durumunu iyileştirebileceğine dair kanıtlar aranacak.

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