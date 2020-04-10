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Çin'de koronavirüsten 1 kişi öldü

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu, ülkede dün tespit edilen 42 yeni vakanın 38’inin yurt dışı kaynaklı olduğunu bildirdi.

İHA |
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Çin'de koronavirüsten 1 kişi öldü

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu, Çin anakarasında koronavirüs salgınında 1 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Söz konusu tek can kaybının, salgının merkezi Hubei eyaletinde meydana geldiği aktarıldı.

38 VAKA YURT DIŞI KAYNAKLI

Komisyon, ülkede dün 42 yeni vakanın tespit edildiğini, bunlardan 38’inin yurt dışı kaynaklı olduğunu bildirdi.

Yerel kaynaklı 4 vakadan 3’ünün Guangdong eyaletinde, 1’inin de Heilongjiang eyaletinde görüldüğü belirtildi.

Çin'de koronavirüsten 1 kişi öldü

ÇİN'DE SON DURUM

Yurt dışı kaynaklı vakaların toplam sayısı bin 141’e, salgının başından bu yana kaydedilen toplam teyitli vaka sayısı ise 81 bin 907’ye ulaştı.

Komisyon, günlük açıklamasında, ayrıca dün 47 asemptomatik vaka tespit edildiği, bunlardan 14’ünün yurt dışı kaynaklı olduğu bilgisini verdi.

TABURCU EDİLENLERİN SAYISI

Diğer yandan, Çin anakarasında dün 85 kişi hastanelerden taburcu edilirken, şu ana dek taburcu edilen kişilerin sayısı 77 bin 455’e yükseldi.

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