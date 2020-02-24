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Çin'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 2 bin 594 oldu

Çin'de yeni tip koronavirüs salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 594'e yükseldi.

AA | 24.02.2020 - 07:40..
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Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan yazılı açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte salgın nedeniyle 150 kişi hayatını kaybetti, 409 yeni vaka tespit edildi.

Böylelikle ülkedeki toplam can kaybı, 2’si Hong Kong Özel İdari Bölgesi’nden olmak üzere 2 bin 594’e çıkarken, kesinleşen Kovid-19 vakası da 77 bin 150’ye ulaştı.

Çin'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 2 bin 594 oldu

ŞÜPHELİ VE MÜŞAHADE VAKALARI DÜŞTÜ

Bununla birlikte Kovid-19’a yakalanma durumu şüpheli olan kişilerin sayısı 3 bin 434’e, müşahade altına alınanların sayısı 97 bin 481’e geriledi.

Bugüne kadar Kovid-19’dan iyileşerek taburcu olanların sayısı da 24 bin 734’e çıktı.

Çin ana karası dışında vaka sayısı Hong Kong’da 74’e yükselirken, Makau Özel İdari Bölgesi’nde 10 olarak bildirildi.

Dünya genelindeki ölümlerin sayısı ise 2619.

Çin'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 2 bin 594 oldu


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