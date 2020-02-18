Çin'de koronavirüs, anne ile oğlunu ayırdı

Çin'in Vuhan kentinden pek çok ülkeye yayılan korornavirüs salgını nedeniyle hastaneler salgın ile mücadele etmeye devam ediyor.

SAĞLIK GÖREVLİLERİ AİLELERİNİ GÖREMİYOR

Başta salgının yayıldığı Vuhan kentinde olmak üzere ülke genelinde karantina altında olan hastalarla ilgilenen sağlık görevlileri evlerine gidemiyor, aileleri ile bir araya gelemiyor.

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HEMŞİRE İLE OĞLU UZAKTAN HASRET GİDERDİ

Çin’in devlet haber ajansı ise; ülkenin Yanzhou kentinde bir hastanede çalışan genç hemşirenin, 3 yaşındaki oğlu ile uzaktan hasret giderdiği anların görüntülerini yayınladı.

Öte yandan, oğlunu 1 aydır göremeyen anne ve oğlunun ağlayarak hasret giderdiği anlar, çevrede bulunanların da duygusal anlar yaşamasına sebep oldu.