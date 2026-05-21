Çin'de kredi faiz oranları sabit bırakıldı

Dünya'nın ekonomik devlerinden Çin'de alınan kararlar, küresel piyasalarca takip ediliyor.

Çin'de gösterge faiz işlevi gören 1 ve 5 yıllık kredi faiz oranlarında (LPR) değişikliğe gidilmedi.

Ulusal Bankalar Arası Fon Merkezi, 1 yıllık kredi faiz oranını yüzde 3’te, 5 yıllık kredi faiz oranını ise yüzde 3,5’te sabit tuttu.

Çin’deki 18 bankanın, Çin Merkez Bankası'nın (PBoC) borçlanma faizi üzerine eklediği kâr payı bildirimlerine göre belirlenen LPR, 2019’dan bu yana gösterge faiz işlevi görüyor. Bir yıl vadeli kredi faiz oranı kurumsal krediler için, 5 yıllık faiz oranı ise emlak kredileri için referans kabul ediliyor.

SON DEĞİŞİKLİK BİR YIL ÖNCE YAPILMIŞTI

Kredi faiz oranlarında en son Mayıs 2025’te 10’ar baz puanlık indirim yapılmış, 1 yıllık kredi faiz oranı yüzde 3,1’den yüzde 3’e, 5 yıllık kredi faiz oranı ise yüzde 3,6’dan yüzde 3,5’e çekilmişti.