Çin'de kredi faiz oranları sabit tutuldu
Orta Doğu'ya ilişkin olumlu gelişmelerle Asya borsalarında Hong Kong hariç pozitif bir görünüm hakim olurken, Çin'de kredi faiz oranları sabit bırakıldı.
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Çin Ulusal Bankalar Arası Fon Merkezi, 1 yıllık kredi faiz oranını yüzde 3'te, 5 yıllık kredi faiz oranını ise yüzde 3,5'te sabit tuttu.
Bölge piyasalarında yarı iletken sektöründeki yükselişler dikkati çekerken, Güney Kore'de Kospi endeksinde işlem gören SK Hynix'in hisseleri yüzde 3,9 arttı. Hisselerindeki bu yükselişle şirket SK Hynix'in piyasa değeri 1,3 trilyon dolara çıktı.
ASYA BORSALARI DÜŞÜŞTE
Söz konusu gelişmelerle kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,9, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,5, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,8 yükselirken Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,7 düştü.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)