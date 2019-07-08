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Çin'de maden kazası: 2 ölü

Bir kömür madeninde zehirli gaz yayılması sonucu 2 kişi yaşamını yitirirken, 13 kişi de yaralandı.

İHA | 08.07.2019 - 16:40..
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Çin’in kuzeyindeki Şansi bölgesinde dün yaşanan maden kazasında 2 madenci hayatını kaybetti, 13 madenci ise yaralı olarak kurtarıldı. Kaza, dün öğleden sonra Şansi’de Tonmei Grup’a ait kömür madeninde meydana geldi.

ZEHİRLİ GAZ NEDEN OLDU

Şansi Yönetimi Kömür Madeni Güvenliği, yaşanan kazaya maden içinde yayılan zehirli gazın sebebiyet verdiğini bildirdi. Bölgede birçok kömür madeni bulunuyor ve ölüme sebebiyet veren kazalara sıkça rastlanıyor.

Şansi’de, ocak ayı sonlarında Baiji Madencilik Şirketi’ne ait bir madenin çökmesi sonucu 21 işçi hayatını kaybetmişti. Çin Ulusal Kömür Madeni Güvenliği İdaresi, bir önceki yıla oranla ölümlerde yüzde 28 düşüş görülen 2017 yılında Çin’de yaşanan maden kazalarında 375 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

GÜVENLİ ÜRETİM ZORUNLU

Bu yılın ocak ayında yapılan açıklamada ise gelişmelere rağmen kömür madenlerinde, güvenli üretimin hala zorlu olduğu belirtildi.

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