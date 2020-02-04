taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.9829
Euro
6.6148
Altın
1570
Borsa
120743.94
Gram Altın
302.017
Bitcoin
55068.99

Çin'de maske takmayan kadın darbedildi

Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs salgını sonrası maske kullanımı artarken; dışarıda maskesiz dolaşan bir kadın, yetkili tarafından dövüldü.

Haber Merkezi | 04.02.2020 - 14:08..
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş
Çin'de maske takmayan kadın darbedildi

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve yayılarak tüm dünyada panik yaratan koronavirüs salgını günden güne ölümleri artırırken, Çinliler maske takarak önlem almaya çalışıyor.

Sosyal medyada paylaşılan bu görüntüler ise salgının ne boyuta çıktığını adeta gösterir nitelikte...

Gezintiye çıkan bir kadının maske takmadığını fark eden yetkili, kadını saçından tutarak yerlerde sürükledi.

YUMRUK ATIP, HAKARETLER YAĞDIRDI

Bununla da yetinmeyen yetkili, ayağa kalkarak direnmeye çalışan kadına yumruk attı.

Hem hakaretler yağdıran hem de şiddetini uzun süre devam ettiren yetkili ile ilgili herhangi bir işlem yapılıp, yapılmadığı henüz bilinmiyor.

Çin'de maske takmayan kadın darbedildi ViDEO

ŞİDDET GİTGİDE ARTTI

Bu arada Vuhan genelinde böyle görüntülere rastlamak mümkün... Maske stoklarının tükendiği kentte, takmayan kadın ya da erkek, cinsiyetine bakılmadan şiddetli bir şekilde uyarılıyor.

Çin'de maske takmayan kadın darbedildi

Çin'de maske takmayan kadın darbedildi

İlginizi Çekebilir
FETÖ'nün ABD'deki okulunda LGBT eğitimi
ABD'de geçen yıl kanunlaşan ve bu yıl pilot uygulamasına başlanacak olan LGBT müfredatı eğitimi için FETÖ'nün okulu gönüllü oldu.
Gürcistan'da ev yangını: 6 ölü
Bağdati kentinde iki katlı ahşap evde çıkan yangın sonrası 4'ü çocuk, 6 kişi yaşamını yitirdi.
Kenya'da okul çıkışında izdiham: 14 ölü
Kenya’da bir ilkokulda öğrencilerin çıkışı sırasında meydana gelen izdihamda, en az 14 öğrenci hayatını kaybetti.
Kayıp Gülistan'ın yeni görüntüleri ortaya çıktı
5 Ocak'tan beri haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun, kaybolmadan önce yolcu minibüsüne bindiği anlar MOBESE kameralarına yansıdı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
ABD Türkiye'yi desteklediğini açıkladı

ABD Türkiye'yi desteklediğini açıkladı

256
Ali Babacan'ın partisi şubat ayının sonuna kaldı

Ali Babacan'ın partisi şubat ayının sonuna kaldı

255
Çin'de milyonlarca insan 'zoraki' uzaktan çalışıyor

Çin'de milyonlarca insan 'zoraki' uzaktan çalışıyor

49
Halk otobüsü şoförü üstü kirli çocuğu indirdi

Halk otobüsü şoförü üstü kirli çocuğu indirdi

291
Avrasya Tüneli'ne gelen zam Ulaştırma Bakanı Turhan'a soruldu

Avrasya Tüneli'ne gelen zam Ulaştırma Bakanı Turhan'a soruldu

544
Rusya, anayasasında Tanrı'ya atıfta bulunabilir

Rusya, anayasasında Tanrı'ya atıfta bulunabilir

55
FETÖ'nün mahrem yapılanmasına yönelik operasyon

FETÖ'nün mahrem yapılanmasına yönelik operasyon

119
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir