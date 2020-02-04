Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve yayılarak tüm dünyada panik yaratan koronavirüs salgını günden güne ölümleri artırırken, Çinliler maske takarak önlem almaya çalışıyor.

Sosyal medyada paylaşılan bu görüntüler ise salgının ne boyuta çıktığını adeta gösterir nitelikte...

Gezintiye çıkan bir kadının maske takmadığını fark eden yetkili, kadını saçından tutarak yerlerde sürükledi.

YUMRUK ATIP, HAKARETLER YAĞDIRDI

Bununla da yetinmeyen yetkili, ayağa kalkarak direnmeye çalışan kadına yumruk attı.

Hem hakaretler yağdıran hem de şiddetini uzun süre devam ettiren yetkili ile ilgili herhangi bir işlem yapılıp, yapılmadığı henüz bilinmiyor.

Çin'de maske takmayan kadın darbedildi ViDEO

ŞİDDET GİTGİDE ARTTI

Bu arada Vuhan genelinde böyle görüntülere rastlamak mümkün... Maske stoklarının tükendiği kentte, takmayan kadın ya da erkek, cinsiyetine bakılmadan şiddetli bir şekilde uyarılıyor.