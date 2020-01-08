Çin'de orta dereceli okullarda yabancı kitaplar yasakland

Çin Eğitim Bakanlığı, yayınladığı bir düzenleme ile yabancı eğitim materyallerinin zorunlu öğretim sistemine tabi olan ilk ve orta dereceli okullara girişi yasakladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, lise dengi okullarda yurt içinde basılan kitapların ihtiyaçları karşılama konusunda yeterli olmaması durumunda, yabancı eğitim materyallerinin yerli yayınevleri tarafından tercüme edilenleri tercih edilebilecek.

SOSYALİST MATERYALLER TEŞVİK EDİLECEK

Diğer yandan içeriğinde siyasi yön ve değer konusunda sorun bulunan eğitim materyallerinin de yasaklanacağı bildirilen düzenlemede, sosyalist değerlerin tüm eğitim materyallerine girmesi için teşvik edileceği kaydedildi.

Düzenlemede ayrıca "Tüm ilk ve orta dereceli okulların eğitim materyallerinin Çin Komünist Partisinin iradesi ve ulusal iradeyi yansıtmalı." ifadeleri kullanıldı.