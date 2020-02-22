Çin'de otomobil satışları yüzde 92 düştü

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bini aşarken, virüs ticareti de kötü etkiliyor.
OTOMOBİL SATIŞLARINDA YÜZDE 92 DÜŞÜŞ VAR
Çin'de Şubat'ın ilk iki haftasında bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla otomobil satışları yüzde 92 düştü.
Çin Binek Araç Derneği, satışların günde 811 otomobile kadar düştüğünü açıkladı.
"ŞUBAT AYININ SON HAFTASINDA DÜZELECEK"
Düşen satışların şubat ayının son haftasında iyileşme trendine gireceği öngörülüyor.
Çin Ticaret Bakanlığı Perşembe günü yaptığı açıklamada, otomobil satışlarını istikrara kavuşturmak ve salgının talep üzerindeki etkisini azaltmak adına diğer hükümet birimleriyle birlikte çalışacağını ifade etmişti.