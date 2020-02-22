Çin'de otomobil satışları yüzde 92 düştü

Bağdat Caddesi’nde kaldırıma çıkarak bankta oturan nişanlı çifte çarpıp Cansu Safi’nin ağır yaralanmasına neden olan alkollü araç sürücüsü Muhammed Enes A. tutuklandı.

Hes Kablo Kayserispor, İttifak Holding Konyaspor karşısında 2-0 geriye düştü ancak pes etmedi ve 1 puanı aldı.

Menemen-Aliağa-Çandarlı otoyolunda makam aracını kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanında Binali Yıldırım vardı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni otoyolda test sürüşü yaptı

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İdlib'de rejim saldırısında bir askerimiz daha şehit oldu

İdlib'de rejim askerilerinin yaptığı bombalı saldırı sonucu, bir askerimiz şehit oldu.