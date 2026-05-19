Çin'de park halindeki bir MG5 alev aldı

Avustralya ANCAP güvenlik testlerinden sıfır yıldız almasıyla bilinen MG5 model otomobil, park halindeyken kabin ve bagaj bölgelerinden başlayan bir yangınla tamamen yandı.

Resmi makamlar ve üretici şirket olayla ilgili henüz açıklama yapmazken, boş olan araçtaki yangında can kaybı yaşanmadığı bildirildi.

YANGIN MOTOR BÖLÜMÜNDEN BAŞLAMADI

Çevre sakinlerinin sosyal medyada paylaştığı ilk görüntülere göre, alevlerin motor yerine kabin kısmından yükselmesi dikkat çekti.

Yangın kısa sürede kontrol altına alınsa da iki yıl önce satın alınan araçtan geriye sadece yanmış bir şasi kaldı.

Aracın hasar sigortasının bulunmadığı belirtilirken, sahibinin çevredeki yeşillik ve tesislere verilen zarardan da sorumlu olabileceği ifade ediliyor.

Çin pazarında son dönemde yaşanan bu tarz araç yangınları, hükümetin Temmuz 2026'da yeni batarya güvenlik standartlarını devreye almasını zorunlu kıldı.

GÜVENLİK REYTİNGİ SINIFTA KALMIŞTI

MG5 sedan modeli, daha önce girdiğii ANCAP çarpışma testlerinde güvenlik özelliklerinin rakiplerinden nesillerce geride olması sebebiyle sıfır yıldız almıştı.

Test uzmanları, olası bir çarpışma anında gösterge panelinin yaralanma riski oluşturduğunu ve boyun korumasının yetersiz olduğunu raporlamıştı.

Yaşanan bu son yangın hadisesinin, iç pazarda aylık ortalama 15 bin adetlik satış başarısı yakalayan MG markasının genel güvenliği üzerindeki tartışmaları yeniden alevlendirmesi bekleniyor.

Yetkililerin ve üretici SAIC grubunun yakın zamanda resmi bir soruşturma raporu yayınlaması öngörülüyor.