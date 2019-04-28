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Çin'de sahte Lego çetesi çökertildi

30 milyon dolar değerinde Lego üretip satan bir çete, operasyonla yakalandı.

AA | 28.04.2019 - 01:48..
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Çin'in Şenzen kentinde düzenlenen operasyonda dört kişi gözaltına alındı.

Ünlü oyuncak markası Lego'nun Star Wars seti gibi ürünlerini kopyalayarak yaptığı anlaşılan şirketin şimdiye kadar 630 bin set meydana getirdiği aktarıldı.

GERÇEĞİNE ÇOK BENZİYOR

2018 yılında Şanghay polisinin piyasada Lego'ya çok benzer birtakım parçaları bulmasıyla başlayan soruşturma sonucunda yapılan operasyonda, Damirkalı Lego şirketinin ürettiği setlere çok benzer 30 milyon dolar değerinde oyuncak ele geçirildi.

Üretilen oyuncakların orijinallerine çok benzer olduğu kaydedildi.

Çin'de sahte Lego çetesi çökertildi

ORİJİNALİ 15 DOLAR, KOPYASI 3 DOLAR

Küçük şehir temalı Lepin Lego setinin orijinali piyasada 15 dolara satılırken kopyalarının üç dolara satıldığı belirtildi.

Şirketin başkan yardımcısı Robin Smith, ürünlerin güvenliğinin endişe konusu olduğunu söyledi.

Çin, telif hakları konusunda uzun zamandır hedef tahtasına oturmuş durumda, geçen yıl ülke aleyhine rekor sayıda dava açıldı.

140 ülkede 75 milyar oyuncak satan Lego ise Meksika, Çin, Çek Cumhuriyeti, Macaristan ve Danimarka'da üretim yapıyor.

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