Çin'de sokağa çıkma yasağı boşanmaları artırdı

Çin'de, koronavirüs salgını nedeniyle alınan karantina ve sokağa çıkma yasağının ardından boşanma oranlarında artış yaşandı.

Şian ile Siçuan eyaletindeki Dazhou'da, mart ayında rekor düzeyde boşanma davaları açıldığı ve mahkemelerde listelerin uzadığı belirtildi.

Bloomberg'de yer alan haberde, aile içi şiddet olaylarında da artış olduğu kaydedildi.

İLETİŞİM EKSİKLİĞİ

Normal yaşamda karşılaşılan ufak sorunların büyümesine, iletişim eksikliğinin ise evli çiftlerde hayal kırıklığına yol açıp boşanmayı tercih etmelerine neden olduğu aktarıldı.

EN ÇOK KADINLAR BOŞANMAK İSTİYOR

Resmi verilere göre, Çin'de boşanma başvurularının dörtte üçü kadınlar tarafından yapılıyor. Boşanma eğiliminin gençlerde daha fazla olduğu ifade ediliyor.

BOŞANMA DAVALARI ARTTI

Şanghay'da görevli avukat Steve Li, mart ortasında gevşetilmeye başlanan sokağa çıkma yasağının ardından baktığı boşanma davalarında yüzde 25 artış yaşandığını bildirdi.

Li, "Bir arada geçirdikleri süre uzadıkça birbirlerinden daha fazla nefret eder hale geldiler. İnsanların kendilerine ait bir alanları olması lazım. Sadece çiftler için değil, herkes için geçerli bu." dedi.

3 KATTAN FAZLA ARTIŞ

Boşanma ile ilgili yasaların 2003'te gevşetilmesinin ardından Çin'de boşanma oranı arttı. O yıl 1.3 milyon olan boşanma sayısı 2018'de 4.5 milyona tırmandı. Buna karşılık geçen yıl 4.15 milyon evlilik yapıldı.

AİLE İÇİ ŞİDDET

Çin'de aile içi şiddet olaylarında da artış kaydedildiği, salgının başladığı Hubei bölgesinde şubat ayında rapor edilen şiddet olaylarının geçen yıla göre üç kat artarak, 162'ye ulaştığı bilgisi paylaşıldı.