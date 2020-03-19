Çin'de son 24 saatte 13 vaka tespit edildi

Çin'in Vuhan kentinde 12 Aralık 2019 tarihinde ortaya çıkan koronavirüs hızlıca ülke genelinde sonrasında ise dünyaya yayılmıştı.

Koronavirüs nedeniyle en fazla vaka ve can kaybının yaşandığı Çin, virüsü kontrol altına almaya başladı.

İKİ GÜN ÜST ÜSTE BİRER VAKA TESPİT EDİLDİ

Virüsün merkez üssü konumundaki Çin'in Vuhan kentinde salgının başlamasından bu yana ilk kez iki gün üst üste sadece birer yeni vaka tespit edildi.

ÇİN GENELİNDE 24 SAAT İÇİNDE 13 VAKA GÖRÜLDÜ

Ülke genelinde ise son 24 saat içinde yalnızca 13 yeni vaka görüldü.

80 BİN 894 VAKADAN 69 BİN 614'Ü İYİLEŞTİ

Çin'deki can kaybı 3 bin 237'ye, virüs bulaşanların sayısı ise 80 bin 894'e çıkarken, bunların 69 bin 614'ünün iyileştiği bildirildi. Böylelikle Çin genelinde 8 bin 43 enfekte olmuş kişi kaldı.