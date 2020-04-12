Çin'de son 24 saatte koronadan kimse ölmedi

Koronanın çıkış yeri Çin'de son 24 saatte virüsten kimse ölmedi...

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamada, Çin ana karasında 97'si yurt dışı, 2'si yurt içi kaynaklı 99 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Koronavirüs nedeniyle ülkede yeni can kaybı olmadığına dikkat çekilen açıklamada, 50 kişinin tedavisinin ardından hastaneden taburcu edildiği bildirildi.

TIBBİ GÖZETİMDEN ÇIKANLARIN SAYISI ARTTI

Açıklamada ayrıca enfekte hastalarla yakın teması olan ve müşahede altında tutulan 1534 kişinin de tıbbi gözetimden çıktığı kaydedildi.

77 BİN 575 HASTA İYİLEŞTİ

Çin'de salgının başından bu yana 82 bin 52 kişide yeni tip koronavirüs tespit edilirken, virüs nedeniyle 3 bin 339 kişi hayatını kaybetti, virüse yakalanan 77 bin 575 hasta da iyileşti.