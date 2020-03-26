Çin'de son iki günde yurt içi kaynaklı korona vakası yok

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu, ülkede son 24 saatte 67 vakanın tespit edildiğini, bunların tamamının yurt dışı kaynaklı olduğunu duyurdu.

Komisyon, önceki gün tespit edilen 47 vakanın tamamının da yurt dışı kaynaklı olduğunu bildirmişti.

VAKA İTHAL EDİYOR

Ülkede en son 15 Mart'ta, yurt içinde ortaya çıkan yeni vakaların sayısı yurt dışı kaynaklı olanlardan daha fazlaydı. Veriler, salgını "ihraç eden" ülke konumundaki Çin'in vaka "ithal etmeye" başladığına işaret ediyor.

EYALETLER ACİL DURUM SEVİYESİNİ DÜŞÜRÜYOR

Koronavirüs salgınının yurt içindeki yayılımının büyük ölçüde kontrol altına alındığı ülkede, eyalet yönetimleri acil durum seviyelerini düşürmeye başladı. Cıciang ve güneybatıdaki Çonçing eyaletlerinin ardından, güneybatıdaki Siçuan ve kuzeydoğudaki Heilongciang eyaletleri acil durum seviyesini 2'den 3'e düşürdü.

Kuzeybatıdaki Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde ise alarm seviyesi 22 Mart'tan itibaren en düşük düzey olan 4'e indirilmişti.

HUBEY'DE HAYAT NORMALE DÖNÜYOR

Öte yandan, salgının ortaya çıktığı Vuhan kentinin merkezi olduğu Hubey eyaletinde yeni veya şüpheli vakaya rastlanmadığı bildirildi.

Dışarıdan ulaşımın kesildiği Vuhan kentinde trafik kısıtlamalarının kaldırılması ve şehir içi ulaşımın yeniden başlamasıyla hayat yavaş yavaş normale dönüyor. Eyalet yönetimi kente dışarıdan seyahat kısıtlamasının iki hafta içinde kaldırılacağını duyurdu.

SON 24 SAATTE 6 KİŞİ ÖLDÜ

Çin'de son 24 saatte koronavirüs nedeniyle 6 kişi hayatını kaybetti. Şu ana kadar görülen toplam vaka sayısı 81 bin 171'e, can kaybı sayısı ise 3 bin 277'ye ulaştı.