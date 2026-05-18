Çin’de üretilen Jeep ve Peugeot modelleri küresel pazara geliyor

Stellantis ve Dongfeng arasında imzalanan yeni anlaşma kapsamında, Wuhan'daki ortak girişim tesisinde Jeep ve Peugeot markalarına ait en az 4 yeni model üretilecek.

Toplamda 8 milyar Çin Yuanı seviyesinde olan bu stratejik yatırımın büyük bir bölümü Dongfeng tarafından karşılanacak.

ÇİN'DEN DÜNYAYA NEV İHRACATI BAŞLIYOR

Üretilecek tüm yeni modeller şarj edilebilir hibrit, tam elektrikli ve menzil uzatıcı alternatiflerini barındıran yeni enerji aracı sınıfında (NEV) yer alacak.

Küresel pazarlara ihraç edilmesi planlanan bu yeni araçların üretim ve dağıtım süreci ise 2027 yılında resmen başlayacak.

JEEP VE PEUGEOT İÇİN YENİ TASARIM DİLİ

Ortaklık kapsamında geliştirilecek Jeep modelleri arazi kabiliyetine odaklanırken, Peugeot modelleri ise Pekin Otomobil Fuarı'nda sergilenen konsept araçlardan ilham alacak.

Şirketler ayrıca Avrupa ve Çin'deki fabrikaların karşılıklı kullanımı dahil olmak üzere bağları güçlendirmek adına stratejik bir mutabakat zaptı imzaladı.