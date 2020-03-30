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Çin'de vahşi hayvan pazarları yeniden kuruldu

Binlerce insanın ölümüne neden olan koronavirüsün çıkış yeri Çin'de vahşi hayvan pazarlarının yeniden kurulduğu bildirildi.

AA |
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Çin'de vahşi hayvan pazarları yeniden kuruldu

Dünya'da 30 bini aşkın insanın ölümüne 700 binden fazla insanın da enfekte olmasına neden olan koronavirüs, bilindiği gibi Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkmıştı.

Virüsün kaynağı olarak ise, Çin'de yaygın olarak hizmet veren vahşi hayvan pazarlarında satılan yarasalar olarak düşünülüyor.

PAZARLAR YENİDEN AÇILDI

Salgının ortaya çıkmasından sonra, Pekin hükümeti tarafından kapatılan pazarlar, salgının kontrol altına alınmasıyla tekrar açıldı.

Çin'de vahşi hayvan pazarları yeniden kuruldu VİDEO

FOTOĞRAF ÇEKİLMESİNE İZİN VERİLMİYOR

Ülkenin güneyindeki Dongguan kentinde bulunan Daily Mail muhabiri, pazarlardaki hayvan satışlarının eskisi gibi tekrar faaliyete geçtiğini, fakat yetkililerin artık tezgahların fotoğrafının çekilmesine izin vermediğini ifade etti.

Çin'de vahşi hayvan pazarları yeniden kuruldu

ŞİFA NİYETİNE SATILIYOR

Çin'in güneybatısındaki Guilin kentinde, yarasalar, yılanlar, örümcekler ve akrepler hastalıklara şifa niyetiyle satılıyor.

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