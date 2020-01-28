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Çin'de yaşayan Türk öğretmen Vuhan'daki durumu anlattı

Koronavirüs salgınından sonra hayalet şehre dönen Vuhan'da yaşayan Türk öğretmen, çektiği videolarla bölgedeki durumu ve edindiği bilgileri paylaştı.

DHA | 28.01.2020 - 15:48..
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Birçok ülkeden binlerce insanın yaşadığı Çin'de, Xi'an kentinde İngilizce öğretmenliği yapan Türk vatandaşı Burak Teoman (27), ülkede yayılan koronavirüs ile ilgili son gelişmeleri anlattı.

Adana Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden mezun olduktan sonra 3 yıl öne Çin'e yerleşen ve Xi'an kentindeki özel okulda İngilizce öğretmenliği yapan Burak Teoman, Xi'an kent merkezinde boş sokakları görüntüledi.

Alışveriş merkezine girmek istediğinde, görevli tarafından vücut ısısının kontrol edilmesi dikkat çekti. Sosyal medyadan da gelişmeleri aktaran Teoman, virüse henüz tedavi bulunamadığını söyledi.

Tedavi için ülkede yoğun çalışma yapıldığını belirten Teoman, Çin'de 'Bahar Festivali' dolayısıyla verilen tatil süresinin virüs yüzünden uzatıldığını kaydetti.

Çin'de yaşayan Türk öğretmen coronavirüsü anlattı VİDEO

"OKULLAR SÜRESİZ TATİL EDİLDİ"

Bazı okul ve üniversitelerden de süresiz tatil açıklaması yapıldığını aktaran Burak Teoman, sosyal medyada çok fazla bilgi kirliliği olduğuna dikkat çekerek, "Dün Vuhan Belediye Başkanı açıklamada bulundu. Karantinaya alınmadan önce 5- 6 milyonluk insan kitlesi, şehirden çıkış yapmış, seyahat amaçlı. Çünkü Çin'de 'Bahar Festivali' kutlanıyor. Uzun bir tatil var. İnsanlar bu tatilde seyahat etmek istiyor. Bu da taşıyıcı olmak için potansiyel yani çok büyük etki. Yetkililerin bize bildirmiş olduğu her türlü bilgi biraz da kısıtlanmış durumda. On binlerce insanın Vuhan hastanelerinde tedavi altında olduğu söyleniyor. Fakat başı ağrıyan, öksüren insanlar da hastanelere gitmiş durumda. Onlar da tedirgin oluyor ve korkuyorlar. Bu yüzden hastaneler inanılmaz kalabalık." ifadelerini kullandı.

Çin'de yaşayan Türk öğretmen 'coronavirüs' ile ilgili gelişmeleri anlattı -2

"SOKAKLAR BOŞ, MARKETLER KAPALI"

Türk Konsolosluğu'nun Çin'de yaşayan Türkler için duyuru yaptığını da belirten Burak Teoman, zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmaması uyarısında bulunulduğunu söyledi. Xi'an kent merkezinde dolaşarak, son durumu anlatan Teoman, "Dışarıda çok az insan var. Onlar da dışarı çıktıklarında maske takıyor. Burada eczanelere gittiğinizde maske soruyorsunuz. Birçoğunu o bölgeye göndermişler. Bu konuda ciddi sıkıntı var. Marketler de kapandığı için insanlar açık buldukları yerden kilolarca pirinç alıyorlar, evlerine malzeme depoluyorlar. Çünkü şu an için risk artıyor ve ne olacağı belli değil. Şu an birçok yer kapalı ve girişlerde kontrol yapılıyor." dedi. 

Çin'de yaşayan Türk öğretmen 'coronavirüs' ile ilgili gelişmeleri anlattı -1

Çin'de yaşayan Türk öğretmen 'coronavirüs' ile ilgili gelişmeleri anlattı -3

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