Çin'de yeni enerjili araç satışları benzinli modellere fark attı

Çin binek otomobil pazarında yeni enerji araçlarının (NEV) perakende satış oranı, nisan ayında yüzde 61,4 seviyesine ulaşarak büyük bir dönüm noktasına imza attı.

Bu gelişimle birlikte ülkede en çok satan ilk on otomobil modeli arasında yalnızca bir adet geleneksel benzinli araç yer bulabildi.

İÇTEN YANMALI MOTORLU ARAÇLARDA BÜYÜK ÇÖKÜŞ

Nisan ayında Çin'deki içten yanmalı motorlu araç satışları, yıllık bazda yüzde 37 oranında net bir düşüş göstererek 530 bin adet seviyesine geriledi.

Analistler, benzinli araçlardaki bu sert düşüşü yüksek petrol fiyatlarına ve tüketicilerin elektrikli ulaşım çözümlerine yönelmesine bağlıyor.

YERLİ MARKALAR ELEKTRİKLİ PAZARINA HAKİM OLDU

Çinli yerel otomotiv üreticileri, yeni enerji araçları pazarında yüzde 80,1 gibi devasa bir pazar payı elde etmeyi başardı.

Perakende satış hacmi bakımından BYD markası, 182 bin 25 adetlik satışla pazarın lideri konumunda yer alıyor.

Ülkenin yeni enerji araçları ihracatı, yıllık bazda yüzde 111,8 oranında büyük bir artış göstererek 406 bin adet seviyesine ulaştı.

Böylece Çin tarihinde ilk defa elektrikli ve hibrit modeller, toplam otomobil ihracatının yarısından fazlasını oluşturdu.