Çin'deki iş gücünün yüzde 5'i robotların eline geçecek

Wuhan Üniversitesi Kalite Geliştirme Stratejisi Enstitüsü tarafından yapılan yeni bir araştırma; önümüzdeki beş yıl içinde makine ve robot teknolojisinin, Çin çalışanlarının yaklaşık yüzde 5'ini oluşturacağını gösteriyor.

2 bin Çinli şirketi tek tek inceleyen araştırma sonuçlarına göre, 2008 yılında yüzde 12 olaran robot kullanımı, 2018 yılında yüzde 38'e yükseldi. Böyle giderse, 2025 yılında Çin'deki iş gücünün yüzde 5'i tamamen robotlardan oluşacak.

DÜŞÜK EĞİTİM SEVİYESİNE SAHİP KİŞİLER, ROBOTLAR İLE YER DEĞİŞTİRDİ

2015 ile 2017 yılları arasındaki verilere göre, ilk ve orta okul eğitim seviyesine sahip çalışanların yüzde 9,4'ü, işten çıkarılarak yerlerine robotlar işe başladı. Aynı yıllarda üniversite mezunu çalışanlara olan talep ise yüzde 3,6'lık bir artış gösterdi.

ÇİN PAZARI HIZLA YÜKSELİYOR

Uluslararası Robotik Federasyonu'na göre Çin, otomasyonda küresel bir lider haline geldi. Federasyon başkanı Joe Gemma, ''Çin, yıllık satışlar ve operasyonel stoklar baz alındığında, dünyanın en büyük robot pazarı olarak görünüyor. Aynı zamanda burası, Dünya'nın en hızlı büyüyen pazarı olma özelliğini de taşıyor. Başka hiçbir pazarda, bu kadar kısa bir sürede hızlı bir yükseliş yaşanmadı.'' ifadelerini kullandı.

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