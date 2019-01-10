taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.48085
Euro
6.3468
Altın
1293.095
Borsa
91156.88
Gram Altın
227.912

Çin'den ABD ve Kanada'ya Huawei misillemesi tehdidi

ÇKP'nin Global Times gazetesi, "Mıng'ın serbest bırakılması Kanada için tek seçenek." açıklamasında bulundu.

AA | 10.01.2019 - 01:08..
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş
Çin'den ABD ve Kanada'ya Huawei misillemesi tehdidi

Çin, teknoloji devi Huawei'in Mali İşler Direktörü Mıng Vancou'un serbest bırakılmaması durumunda, ABD ve Kanada'nın misillemelere hazırlıklı olması gerektiği uyarısında bulundu.

Çin Komünist Partisinin resmi yayın organlarından Global Times gazetesinde, "Mıng'ın serbest bırakılması Kanada için tek seçenek” başlığıyla yayımlanan başyazıda, Huawei'in mali işler direktörünün serbest bırakılmaması durumunda Çin'in ABD ve Kanada'ya daha ileri misillemede bulunacağı vurgulandı.

Başyazıda "ABD ve Kanada Mıng’ı hemen serbest bırakmalı. Bu tek seçenek." ifadeleri kullanılarak ABD hükümetinin kapatılmış olmasının Mıng'ın davasının gecikmesi için bir bahane olmaması ve Çin'in ABD ve Kanada ile ilişkilerinin Washington yönetiminin "kaotik" iç işlerinden etkilenmemesi gerektiği savunuldu.

"ZAMAN İŞLİYOR"

ABD'nin "böylesine keyfi bir tutuklama" için Batılı ülkelerin bir şekilde desteğini aramasının "haksızlık" olduğu belirtilen yazıda, "Zaman işliyor. Kanada bir tercihini yapmalı. Çinli bir yüksek teknoloji şirketinin mali işler direktörü sonunda 'haksız bir siyasi kuşatmanın' kurbanı olursa ABD ve Kanada, Çin'den gelecek misillemelere tamamen hazırlıklı olmalı." ifadelerine yer verildi.

Günün önemli gelişmeleri VİDEO

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Çin'den ABD ve Kanada'ya Huawei misillemesi tehdidi

Çin'den ABD ve Kanada'ya Huawei misillemesi tehdidi

1
2018'de Metrobüsler rekor kırdı

2018'de Metrobüsler rekor kırdı

24
Yunanistan için erken seçim sinyali

Yunanistan için erken seçim sinyali

2
Tatvan’da trafik kazası: 5 yaralı

Tatvan’da trafik kazası: 5 yaralı

0
Kar sonrası Düzce'de kartpostallık görüntüler

Kar sonrası Düzce'de kartpostallık görüntüler

0
Sarı Yelekliler bu kez İngiltere’de sokağa inecek

Sarı Yelekliler bu kez İngiltere’de sokağa inecek

0
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir