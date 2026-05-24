Çin’den alüminyum şerit ithalatına damping önlemi

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan “İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ”, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Çin menşeli bazı alüminyum yaprak ve şerit ürünlerinin ithalatına damping önlemi uygulanacak.

ÖNLEM 5 YIL UYGULANACAK

Tebliğ kapsamında, Çin menşeli “kalınlığı 0,2 milimetreyi geçmeyen, haddelenmiş fakat daha ileri işleme tabi tutulmamış alüminyumdan mesnetsiz yapraklar ve şeritler” ile “diğerleri” ürünlerine yönelik damping soruşturması tamamlandı.

Yapılan incelemede, mevcut önlemin kaldırılması halinde dampingin ve yerli üretici üzerindeki zararın devam edebileceği ya da yeniden ortaya çıkabileceği tespit edildi.

CIF BEDELİNİN YÜZDE 22’Sİ ORANINDA DAMPİNGE KARŞI ÖNLEM

Bu kapsamda Çin menşeli söz konusu ürünlerin ithalatında CIF bedelinin yüzde 22’si oranında dampinge karşı önlem uygulanmasına karar verildi.

Karara göre önlem, yürürlük tarihinden itibaren 5 yıl boyunca geçerli olacak.