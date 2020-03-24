Türkiye'de 37 kişinin ölümüne neden olan koronavirüs salgınının önlenmesi için çalışmalar sürdürülürken, bir yandan da enfekte olan vatandaşların tedavisi devam ediyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, tedavilerde kullanılmak üzere, Çin'in koronavirüs hastaları için kullandığı ilaçların getirtileceğini açıklamıştı.

40 ŞEHRE DAĞITILDI

Bakan Koca, o ilaçların Ankara'ya ulaşan bölümünün 40 farklı şehre dağıtıldığını duyurdu.

Çin'den gelen korona ilaçları 40 ile dağıtıldı VİDEO

YOĞUN BAKIMDAKİ HASTALAR İÇİN KULLANILACAK

Dağıtılan ilaçlar, yoğun bakımda koronavirüs tedavisi gören hastalar için kullanılacak.

Bakan Koca, açıklamasında, "Ankara’ya ulaşan ilaçlar, gece saatlerinde ambulans uçaklarla 40 şehre dağıtıldı.

Yeni ilaçlar, yoğun bakım ünitelerinde tedavi gören koronavirüs hastaları için kullanılacak." ifadelerini kullandı.