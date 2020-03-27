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Çin'den gelen test kitleri çöp oldu

Çin'in Türkiye'ye sattığı hızlı tanı kitlerinde yanılma payının yüksek olduğu görüldü ve alınan tüm kitler çöpe atıldı.

Haber Merkezi | 27.03.2020 - 18:29..
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Çin'den gelen test kitleri çöp oldu

Türkiye, koronavirüs ile mücadele kapsamında Çin'den hızlı tanı kitleri satın almıştı.

Ancak işler istenilen gibi gitmedi.

ÇİN MALI YİNE DANDİK ÇIKTI

Yapılan denemelerin ardından hızlı tanı kitlerinde yanılma payının yüksek görüldüğü anlaşıldı ve Çin malı hızlı tanı kitleri kullanıma sokulmadı.

Hacettepeli doktor Yakup Altuğ, binlerce test kitinin çöpe gittiğini açıkladı.

Altuğ, "Çin dünyayı dolandırmaya devam ediyor. Binlerce test kitini çöpe atmak zorunda kaldık. Pandemide çok sayıda insanın hızlıca taranması gerekiyorken Çin’deki bu kitler bir ihtimal olarak görüldü, artısı-eksisi değerlendirildi, riskleri ve maddi külfeti hesaplandı, denenmesi gerektiğine karar verildi ve sonuç olarak vazgeçildi arkadaşlar.

Bizim burda bir çırpıda hükmünü verdiğimiz kararların arkasında, durmadan çalışan ve bir kararı uzun uzun tartışıp düşünen, ayrıca Türkiye’nin en iyi hocalarından oluşan bir kurul var." ifadelerini kullandı.

Çin'den gelen test kitleri çöp oldu

İSPANYA BU HATAYI YAPTI

Öte yandan konuyla ilgili bir açıklama da Bilim Kurulu üyesi Ateş Kara'dan geldi.

Kara, "Çin'den alınan hızlı tanı testi hızlı ama deneyince yanılma payının yüksek olduğunu görüp kullanıma sokmadık. İspanya'nın en büyük hatası test etmeden kullanıma soktular ve sağlık bakanı çıkıp özür diledi." dedi.

ÇEKYA DA KİTLERİ ÇÖPE ATTI

İspanya'nın ardından Çekya da alınan hızlı tanı kitlerinin hatalı sonuç verdiğini tespit etti.

Çin'den gelen test kitleri çöp oldu

 


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