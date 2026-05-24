Çin’den ithal edilen çapa makineleri için soruşturma

Çin menşeli bazı çapa makinelerinin ithalatına yönelik nihai gözden geçirme soruşturması açıldı.



Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan “İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ”, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

YERLİ ÜRETİCİLERİN BAŞVURUSU ETKİLİ OLDU

Tebliğe göre, yerli üreticiler tarafından yapılan başvuru üzerine, Çin menşeli “diğer çapa makineleri” ürününün ithalatında halen uygulanan dampinge karşı kesin önleme ilişkin inceleme başlatıldı.

Bakanlık tarafından yapılan değerlendirmede, soruşturmanın açılması için yeterli bilgi, belge ve delillerin bulunduğu tespit edildi.

NİHAİ GÖZDEN GEÇİRME SÜRECİ BAŞLADI

İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu kararı doğrultusunda, Çin menşeli “diğer çapa makineleri” ithalatına yönelik nihai gözden geçirme soruşturması açıldı.

Soruşturma kapsamında mevcut damping önlemlerinin devam edip etmeyeceği değerlendirilecek.