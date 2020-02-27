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Çin'den Pakistan'daki çekirge istilasına 'ördek ordusu'

Pakistan, son 20 yılın en kötü çekirge istilasıyla mücadele ederken, Çin, bu ülkeye 100 bin ördek gönderme kararı aldı.

Haber Merkezi | 27.02.2020 - 12:33..
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Dünyada bir yandan koronavirüs salgını, diğer yandan çekirge istilası yaşanıyor.

Çin, çekirge istilasına maruz kalan Pakistan'a yardım kararı aldı.

PAKİSTAN'A 100 BİN ÖRDEK

Ningbo Evening News'in haberine göre, Zhejiang eyaletinde bulunan 100 bin ördek, Pakistan'a gönderilecek.

Çin'den Pakistan'daki çekirge istilasına 'ördek ordusu'

Çin, 20 yıl önce benzer bir durumu Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde yaşamış, ördekler sayesinde çekirge istilasının üstesinden gelmişti.

Ördeklerin, çekirgelere karşı böcek ilacına kıyasla hem daha ucuz hem de çevre dostu olduğu belirtildi.

GÜNDE 200'DEN FAZLA ÇEKİRGE YİYORLAR

Zhejiang Tarımsal Teknoloji Enstitüsü'den Lu Lizhi, bir ördeğin günde 200'den fazla çekirge yeme kapasitesine sahip olduğunu söyledi. Bir tavuk için ise bu sayı 70...

Çin'den Pakistan'daki çekirge istilasına 'ördek ordusu'

Pakistan, geçen yıl ülkenin pamuk mahsulüne zarar veren ve şimdi buğday hasadını tehdit eden göçmen çekirge sürüsü tarafından işgal edilmişti.

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