Çin'den tarihi adım: Ay'a insansı robot gönderilecek

Hong Kong Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (HKUST) tarafından geliştirilen eşsiz bir keşif aracı, uzay yolculuğuna çıkıyor.

Dört tekerlek üzerine monte edilmiş insansı bir üst gövdeye sahip olan 100 kilogramlık bu robot, yapay zeka destekli bir taşıyıcı olarak hizmet verecek.

AY YÜZEYİNDE ÖRNEKLER TOPLAYACAK

Bu insansı robotun birincil görevi, Chang'e-8 sondası Ay'a indikten sonra aletleri ve sensörleri belirlenen konumlara taşımak ve kurmak olacak.

Kurulum işlemlerinin yanı sıra bu gelişmiş araç, Ay yüzeyinden çeşitli araştırma örnekleri de toplayacak.

Chang'e-7'nin Ay'ın güney kutbuna inen ilk insansı robot olacağı duyumları alınırken Chang'e-8 sondası, bu geniş alanın tamamen farklı bir bölümünü keşfedecek.

HKUST Profesörü Gao Yang, bu tasarımın Çin tarafından insansı uzay robotiği alanında yeni bir gösterim olacağını ve projeyle gurur duyduklarını belirtti.