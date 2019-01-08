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Çin'den tartışılacak karar: İslamiyet Çinlileştirilecek

Çin, İslam'ı 5 yıl içinde 'Çinlileştirecek' planı kabul etti.

Haber Merkezi | 08.01.2019 - 01:56..
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Uygur Türklerine yönelik tartışmalı uygulamaları nedeniyle eleştirilen Çin hükümeti İslam'ı 'Çinlileştirmeyi' amaçlayan bir tasarıyı yasalaştırdı. Söz konusu yasa İslam dinini Sosyalizm ile uyumlu hale getirmeyi öngörüyor.

Çin hükümeti Müslümanları yakından ilgilendiren bir adım attı. Ülkede 8 İslami kurumun temsilcilerinin de katıldığı toplantıda 'Çin rejimine uygun bir İslam versiyonu' projesini içeren 5 yıllık plan kabul edildi. Global Times gazetesine konuşan bir Çinli yetkili söz konusu planın sadece İslam diniyle sınırlı olmadığını söyledi.

Çin basınına göre söz konusu toplantıda kabul edilen plan İslam dinini Çinlileştirmeyi ve böylece ülkedeki dinleri kontrol altında tutmayı kolaylaştırmayı amaçlıyor. Bazı Çinli hükümet yetkilileri daha önce basına verdikleri demeçlerinde dinin iyileştirilmesi gereken akli bir hastalık olduğunu dile getirmişti.

İBADET YAPMAK YASAK

Ülkenin bazı kesimlerinde namaz kılmak, oruç tutmak gibi İslami uygulamalar yasaklanırken, yakalananlar hapis cezasına çarptırılıyor.
Birleşmiş Milletler’e göre 1 milyon civarında Müslüman Uygur Türkü, Çin’in ‘eğitim merkezi’ olarak dünyaya lanse ettiği toplama kamplarında tutuluyor.

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