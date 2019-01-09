Çin'den VPN kullananlara büyük ceza

Çin Hükümeti, 1997 yılında yürürlüğe giren yasağı şimdi uygulamaya başladı. Söz konusu yasağa göre, VPN kullanan internet kullanıcıları para cezasına çarptırılıyor.

VPN kullanım cezası sadece kişisel internet kullanıcılarına değil, aynı zamanda şirketlere de uygulanıyor. Yalnızca Çin hükümeti tarafından lisanslanan ve onaylanan VPN ağlarının kullanımına izin veriliyor.

PARA CEZASI VERİLİYOR

Çin vatandaşı Zhu Yunfeng, popüler bir VPN hizmetini kullandığı için 145 dolar para cezasına çarptırıldı. 1997 yılında yayınlanan 'yabancı interneti kullanma' yasasını ihlal eden Yunfeng, ceza ödemek zorunda kaldı. Bu ceza, Yunfeng'in yaşamış olduğu Guangdong eyaletindeki ortalama aylık gelirin beşte birine denk geliyor.





30 MİLYONA YAKIN VPN KULLANICISI VAR

Çin'deki bu yasa, 20 yıldan daha eski olmasına rağmen pek uygulanmıyordu. Ancak Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, son zamanlarda bu yasayı daha sık uygulamaya başladı. İstatisliklere göre Çin'deki 1,5 milyona yaklaşan nüfustan 20-30 milyon arası kullanıcı, VPN uygulamalarını tercih ediyor.

VPN NEDİR?

Özel sanal ağ olarak adlandırılan VPN, uzaktan erişim yoluyla farklı ağlar üzerinden internet erişimi sağlama teknolojisidir. Kısacası, internete farklı bir IP üzerinden bağlanmanıza olanak tanır. VPN teknolojisi, aynı zamanda internet bağlantınızı şifreleyerek gizliliğinizi de korur.