taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.3332
Euro
6.0675
Altın
1240.93
Borsa
93342.06
Gram Altın
212.941

Çingene Kızı mozaiğinin parçaları sergiye hazırlanıyor

ABD'den Türkiye'ye iadesi sağlanan Zeugma Çingene Kızı mozaiğinin kayıp parçaları, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katılacağı lansman sonrasında, vatandaşların ziyaretine açılacak.

Haber Merkezi | 07.12.2018 - 14:41..
  1. Haberler
  2. Kültür Sanat
Whatsapp ile paylaş

Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'de kaçak kazılar yoluyla 1960'lı yıllarda gün ışığına kavuşan ve ardından yurt dışına kaçırılan Zeugma Çingene Kızı mozaiğinin eksik parçalarının sergiye hazırlandığı bildirildi.

SERGİLENECEK

ABD'nin, Ohio eyaletindeki Bowling Green Devlet Üniversitesi'ne satılan ve çalıntı olduğu anlaşılana kadar burada sergilenen eserlerin, kasım ayının sonunda ait olduğu topraklara geri döndürüldüğü vurgulanan açıklamada, Bakan Mehmet Nuri Ersoy'un tanıtımını yapacağı parçaların Gaziantep Zeugma Mozaik Müzesi'nde sergileneceği ifade edildi.

Çingene Kızı mozaiğinin parçaları sergiye hazırlanıyor

TANITIMI YARIN YAPILACAK

Açıklamaya göre, Bakan Ersoy'un katılımıyla müzede gerçekleştirilecek lansman, yarın saat 11.00'de yapılacak. Eserler, geçici sergide kısa bir süre vatandaşların ziyaretine de açık olacak. Daha sonra sergiden kaldırılacak olan eserlerin, kalıcı yerlerine alınması için çalışma yürütülecek.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Ahmet Davutoğlu Pelikancıları hedef aldı

Ahmet Davutoğlu Pelikancıları hedef aldı

79
Berat Albayrak: Erken emeklilik gündemimizde yok

Berat Albayrak: Erken emeklilik gündemimizde yok

218
Hakan Atilla 25 Temmuz'da tahliye edilecek

Hakan Atilla 25 Temmuz'da tahliye edilecek

238
Arsenalli oyuncuların uyuşturucu partisindeki görüntüleri

Arsenalli oyuncuların uyuşturucu partisindeki görüntüleri

151
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş PÖH'lerle namaz kıldı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş PÖH'lerle namaz kıldı

92
Dünyanın en güçlü orduları belli oldu

Dünyanın en güçlü orduları belli oldu

140
Yunanistan karıştı: Eylemciler polisle çatıştı

Yunanistan karıştı: Eylemciler polisle çatıştı

67
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir