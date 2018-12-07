Çingene Kızı mozaiğinin parçaları sergiye hazırlanıyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'de kaçak kazılar yoluyla 1960'lı yıllarda gün ışığına kavuşan ve ardından yurt dışına kaçırılan Zeugma Çingene Kızı mozaiğinin eksik parçalarının sergiye hazırlandığı bildirildi.

SERGİLENECEK

ABD'nin, Ohio eyaletindeki Bowling Green Devlet Üniversitesi'ne satılan ve çalıntı olduğu anlaşılana kadar burada sergilenen eserlerin, kasım ayının sonunda ait olduğu topraklara geri döndürüldüğü vurgulanan açıklamada, Bakan Mehmet Nuri Ersoy'un tanıtımını yapacağı parçaların Gaziantep Zeugma Mozaik Müzesi'nde sergileneceği ifade edildi.

TANITIMI YARIN YAPILACAK

Açıklamaya göre, Bakan Ersoy'un katılımıyla müzede gerçekleştirilecek lansman, yarın saat 11.00'de yapılacak. Eserler, geçici sergide kısa bir süre vatandaşların ziyaretine de açık olacak. Daha sonra sergiden kaldırılacak olan eserlerin, kalıcı yerlerine alınması için çalışma yürütülecek.