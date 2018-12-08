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Çingene Kızı'nın 12 parçası ziyarete açıldı

Çingene Kızı mozaiğinin ABD'den Gaziantep'e getirilen 12 parçası, Zeugma Mozaik Müzesi'nde Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un da katıldığı törenle görücüye çıktı.

AA | 08.12.2018 - 12:00..
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Kültür ve Turizm Bakanlığı ile üniversite arasında daha önce imzalanan anlaşma uyarınca, 21 Kasım'da törenle Türk görevlilere teslim edilen Zeugma mozaiklerine ait 12 parça, ABD'nin Şikago kentinden THY'ye ait uçakla İstanbul'a getirilmişti.

GÖRÜCÜYE ÇIKTI

Gaziantep'te heyecan yaratan Çingene Kızı, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katıldığı törenle sanatseverlerle buluştu.

Çingene Kızı'nın 12 parçası ziyarete açıldı

TANITIMI YAPILDI

Bakan Ersoy'un katılımıyla müzede gerçekleştirilecek lansman, bugün saat 11.00'de yapıldı.

ZİYARETE AÇIK OLACAK

Eserler, geçici sergide kısa bir süre vatandaşların ziyaretine de açık olacak. Daha sonra sergiden kaldırılacak olan eserlerin, kalıcı yerlerine alınması için çalışma yürütülecek.

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