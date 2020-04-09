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Vuhan'dan binlerce kişi ayrıldı

Koronavirüs salgınının çıktığı Vuhan'da karantina kaldırıldı. 55 bin kişinin ayrıldığı kentten uçuşlar başladı.

AA |
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Vuhan'dan binlerce kişi ayrıldı

Koronavirüs salgınının ortaya çıktığı Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinden, 76 gündür süren karantina uygulamasının 7 Nisan'da kaldırılmasıyla binlerce kişi ayrıldı.

Çin basınında yer alan habere göre, 11 milyon nüfuslu Vuhan'da, otobüs terminalleri ve tren istasyonlarında uzun kuyruklar oluştu.

UÇUŞLAR BAŞLADI

Yaklaşık 55 bin kişinin ayrıldığı kenti, Tianhe Havaalanı'ndan bazı uçuşların başlamasıyla 10 bin kişinin daha bugün terk etmesi bekleniyor.

Vuhan'dan Şanghay, Pekin ve Şıncın kentlerine ticari uçuşlar da yapılmaya başlandı.

Vuhan'dan binlerce kişi ayrıldı

ÇİN'DE SON DURUM

Çin'de salgının başından bu yana koronavirüs vaka sayısı 81 bin 865'e, virüs nedeniyle yaşanan can kaybı sayısı 3 bin 335'e ulaştı. 77 bin 370 hasta da iyileşti.

KARANTİNA KALDIRILDI

Salgının ortaya çıktığı Vuhan'da 11 haftadır uygulanan karantina 7 Nisan'da kaldırılmıştı.

Vuhan'dan binlerce kişi ayrıldı

İLK KEZ HAYATINI KAYBEDEN OLMADI

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu'ndan dün yapılan açıklamada, önceki gün, ülkedeki koronavirüs vakalarının sayılmaya başlandığı ocak ayından beri ilk kez hiç hayatını kaybeden olmadığı bildirilmişti.

Vuhan'dan binlerce kişi ayrıldı

Vuhan'dan binlerce kişi ayrıldı

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